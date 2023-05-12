“Sağlıktaki eksiklikler giderilecek”

Başbakan Ünal Üstel, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden oluşan heyeti kabul etti.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve sağlık ocaklarının halka daha iyi hizmet verebilmesi için gereken yasal düzenlemeler ile birlikte yeni yatırımların yapılıyor olduğunu belirten Üstel, "Hükümet olarak Yataklı Tedavi Kurumlar yasasını en kısa sürede hayata geçirerek sağlıkta eksikliklerin giderilmesi için gereken çalışmalar yapılacaktır" ifadesini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.