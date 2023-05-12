“Sağlıktaki eksiklikler giderilecek”

Başbakan Üstel, sağlıkta eksikliklerin giderilmesi için gereken çalışmaların yapılacağı sözünü verdi

Başbakan Ünal Üstel, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden oluşan heyeti kabul etti.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve sağlık ocaklarının halka daha iyi hizmet verebilmesi için gereken yasal düzenlemeler ile birlikte yeni yatırımların yapılıyor olduğunu belirten Üstel, "Hükümet olarak Yataklı Tedavi Kurumlar yasasını en kısa sürede hayata geçirerek sağlıkta eksikliklerin giderilmesi için gereken çalışmalar yapılacaktır" ifadesini kullandı.

