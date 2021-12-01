Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık sisteminde büyük eksiklikler olduğuna dikkat çekerek, “Maalesef biz sağlıkta sistemi oturtamadık” dedi



Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi Yoğun Bakımı’nda 24 yataklı kapasitenin dolması nedeniyle yaşanan aksaklıklara değindi ve ‘personel eksiğimiz var’ dedi.

Yoğun bakım hemşirelerinin farklı birimlerde olduğunu ifade eden Pilli, yoğun bakım hemşirelerinin pandemiye yönlendirildiğini aktardı ve bunun seferberlik olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Vakalarımız düşmeye başladı. Belli bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz. 300 bandını aşan vakalar 250 bandında seyrediyor. İmkanlarımız çerçevesinde gece gündüz çalışıyoruz. Bazı hemşirelerimiz yoğun bakım hemşireleridir bir şeklide bir yere gitmiştir. Biz bakanlık olarak yoğun bakım hemşirelerinin nerede olduğunu biliyoruz. 4-5 yoğun bakım hemşiresi çekildi. Bugün itibari ile de 8 hemşire yoğun bakıma çekildi. Bu bir savaştır, Rum köyünüzü bastığında ben silah kullanamam diyerek köyümüzü mü terk ettik? Bu da bir savaştır, seferberliktir silah tutamıyorsan silah taşıyacaksın. Bu bir seferberlik dönemidir. Hemşirelerimizde bir ya da iki aylığına seve seve geleceklerdir. Bu bir sağlık seferberliğidir ben de doktorum gerekirse ben orada dururum” dedi.

Tüm dünyada koronavirüs ile sağlık alt yapılarının alt üst olduğunu dile getiren Pilli, yeterli cihaz olduğuna ancak sağlık sisteminde büyük eksiklikler olduğuna dikkat çekerek, “Maalesef biz sağlıkta sistemi oturtamadık” dedi. Öte yandan bazı sağlık sendikaları ile görüştüğünü aktaran Pilli, 15-20 hemşirenin daha alınabileceğini söyledi.

Acil Durum Pandemi Hastanesi’ne kayıt personellerinden birinin görevden aldığını ve nedenlerini açıklayan Pilli, “İşe gelmeyen personeller de var. Fuar Alanı’nda oluşan yığınla kuyruğa bakın oradaki görevli kişiler ben gelmeden gitti. Bir de bu kişilerin nereye gittiğini sorgulasınlar. Aldım, almaya da devam edeceğim. Çünkü kayıt personeli ihtiyaç olan yere gitmiştir. Sağlıkta savaş vardır bir yerde fazla varsa olmayan yere takviyelerle eksiklikler tamamlanacaktır” dedi ve pandemi yönetiminin yeniden yapılandırılacağını çalışmaların başladığını kaydetti.

Dünyada 5-12 yaş arası çocukların aşılanmaya başladığına dikkat çeken Pilli, “Avrupa’da çocuklara yapılmaya başladı ancak çocukların aşılarında kullanılan doz farklıdır ve bu aşılar ülkemizde şu an mevcut değil. Aşıya ulaştığımız an tabi ki dünyayı takip edeceğiz ve 5-12 yaş arasında aşılamalara da başlayacağız” diye konuştu.

Pilli, “Okullarda vakalar artsa da önlemler devam ediyor. Öneriler olabilir bazı şeyler konuşulabilir ama okulları kapatmak gündemimizde yoktur. Okullardaki kalabalık azaltılabilir” ifadesini kullandı.

