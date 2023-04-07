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Sağlıkta “Sen gelemezsen biz geliriz” hizmetleri devam ediyor

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Sağlıkta “Sen gelemezsen biz geliriz” hizmetleri devam ediyor
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Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde “Sen gelemezsen biz geliriz” projesi kapsamında evde verilen bakım hizmetleri devam ediyor. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki yatağa bağımlı hastalar, çeşitli kronik hastalıklar ya da ameliyat sonrası ihtiyaçları nedeniyle sağlık kuruluşuna ulaşımda zorluklar yaşayan hastalara sağlık merkezlerinden profesyonel sağlık ekipleri tarafından evde bakım hizmeti veriyor.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak hastanın ihtiyacı doğrultusunda kan şekeri, tansiyon ölçümü vs. gibi hizmetlerin yanında sağlık konusunda ailelerin bilgilendirildiği de kaydedildi.
 
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