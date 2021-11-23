“Sağlık politikası yok, istikrar yok”

Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu, “Sağlık politikaları ve istikrar yok. Doktora seviyesindeki eğitimi adeta pazarda sebze satar gibi pazarlayan üniversite politikaları türedi” dedi



Diş Hekimleri ve Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle 22-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak etkinlikler ve diş hekimliği konusunda ülkedeki durumla ilgili bilgi vermek amacıyla dün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasında basın toplantısı düzenlendi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu konuşmasında, artan diş hekimliği fakültelerinin yaratacağı sorunlara değindiklerini ve değindikleri her problemin gerçeğe dönüştüğünü üzülerek görmeye başladıklarını vurguladı.

Geçen yıl bahsedilen sorunlara yenilerinin eklendiğini üzülerek gördüklerini dile getiren Asvaroğlu, “Doğru üretilmiş uzun soluklu sağlık politikaları ve sağlam yasal ilkeler üzerine inşa edilmiş meslek kuralları ve bunların aksamayan denetiminin olmadığını söylemiştik. Hala yok, değişen hükümetler, değişen bakanlar ve yaklaşan seçimler var. Sağlık politikaları ve istikrar maalesef yok. Engelli vatandaşlarımızın ağız sağlığı ile ilgili hizmetlere ulaşmalarındaki imkansızlıklardan bahsetmiş, bu konuda destek vermek için çağrıda bulunmuştuk. Bu konuda da bir gelişme yok.” ifadelerini kullandı.

Asvaroğlu, “Değindiğimiz her problemin gerçeğe dönüştüğünü üzülerek görmeye başladık. Plansız olarak artan diş hekimi sayısının en net belirteci, odamıza kaydolan yeni diş hekimi sayısındaki dramatik artıştır. Hekim sayısındaki artış bir yana, hangi fakülte geçtiğimiz 2 yıl içerisinde sağlıklı klinik pratik eğitim verebilmiştir? Bu noktada hasta görmeden mezun olmak durumunda kalan meslektaşlarımızın sayısı da maalesef az değildir. Bunun doğuracağı sonuçları sanırım anlatmaya gerek yoktur.” dedi.

Kaan Asvaroğlu, Diş Hekimliği Fakültelerine girişte merkezi sınavın getirilmesi, eğitimin denetlenmesi ve standardize edilmesi, hekim sayısıyla ilgili uzun vadeli planların oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Asvaroğlu, bugün merkezi bir sınav ve eğitim seviyelerinde bir standart mevcut değilken, doktora seviyesindeki eğitimi adeta pazarda sebze satar gibi pazarlayan üniversite politikalarının türediğini söyledi. “Temel seviyede eğitim yeterli şekilde verilemezken doktora seviyesinde eğitim merak ediyoruz nasıl bir standartta verilecektir.” diyen Asvaroğlu, diş hekimliği kontenjanlarının hemen sınırlanması gerekliliği üzerinde durdu.

KKTC vatandaşı Diş Hekimliği öğrencisi sayısının bilinmediğini ve buna ilişkin taleplerinin yanıtsız kaldığını dile getiren Asvaroğlu, şöyle devam etti:

“Tek bildiğimiz geometrik olarak artmakta olduğu.. Bu ülkede diş hekimliği eğitimi pazarlanıyor. Kimse bunun doğuracağı sonuçları göremiyor veya görmek istemiyor. Oysa görmek zor değil çünkü pek çok fakültede bu durumu tecrübe ettik. Tek fark bu sefer söz konusu olan sağlık.. ‘Yurtdışına gidip, ucuz diye tedavi yaptıran veya kayıtsız kaçak hekimlere tedavi yaptırmayın, sonrasında sorun yaşarsanız doktorunuza ulaşmada zorluk yaşayabilirsiniz’ diye hastalarımıza çağrıda bulunmuştuk. Pandemi nedeniyle ulaşım konusu zorlaşınca mağdur vatandaşlarımızın sayısı binleri buldu. Pandemi yanında tüm meslektaşlarımızı tedirgin eden bir diğer konu ise pandemiyi de fırsat bilerek kişisel koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere, orantısız arttırılan malzeme fiyatları ve bir de üzerine eklenen dövizdeki artıştır. Bu artışların etkisini hastalara yansıdığında sağlık hizmetlerine ulaşmak daha da güç hale gelecektir.”

