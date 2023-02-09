Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama…

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de ikamet eden ve deprem bölgesinde olup kendisinden haber alınamayan yurttaşların bulunması için telefon hattının devreye konulduğunu bildirdi.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı KKTC'de ikamet etmekteyken deprem bölgesinde olup da kendisinden haber alınamayan yurttaşların bulunması ve kimliklendirilmesi amacıyla birinci derece yakınları tarafından merkezimizin 0539 119 07 26 numaralı telefonu arayarak bilgi verilmesi rica olunur.” ifadeleri kullanıldı.





