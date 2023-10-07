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Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında protokol

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Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında protokol
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Yurt içi sevk kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında uyuşturucu ve alkol bağımlarının tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik protokol imzalandı.
Bakanlıkta yer alan törenle  protokol,  Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı tarafından imzalandı.
Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan protokolle artık uyuşturucu bağımlıları, tedavi için Pembe Köşk’e sevk edilebilecek. 
Protokolün madde ve alkol bağımlısı hastaların tedavi ve rehabilitasyonu anlamında önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, haftada bir gün Bakanlığın görevlendireceği bir psikiyatristin merkeze giderek hastanın durumunu yerinde inceleyerek tedavinin gidişatını takip edeceğini ve haftalık düzenli raporların yine Bakanlığa sunulacağını belirtti. 
Dinçyürek, ülkede bağımlılıklarla mücadele ve bağımlı hastaların yeniden topluma kazandırılması noktasında kararlı olduklarını vurguladı.
Dinçyürek, bir merkezin daha devreye sokularak topluma kazandırılmasının bağımlı hastaların tedavisinde ülke adına ilave bir umut ışığı teşkil ettiğini söyledi.
 
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