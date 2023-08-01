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Sağlık Bakanı Altuğra, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı yayınladı

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“Kıbrıs Türkler adada varlığını korumak, huzur ve güven ortamı içerisinde bir yaşam sürebilmek adına büyük bedeller ödedi”

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Sağlık Bakanı Altuğra, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı yayınladı
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türklerinin adada varlığını korumak, huzur ve güven ortamı içerisinde bir yaşam sürebilmek adına büyük bedeller ödediğini belirtti.
Bakan Altuğra mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kıbrıs’ın fethinin 452’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’nci kuruluş yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Kıbrıs Türkleri bu adada varlığını korumak, huzur ve güven ortamı içerisinde bir yaşam sürebilmek adına büyük bedeller ödemiştir.
Kıbrıs Türk halkı bugünlere, birçok zorluğa göğüs gererek, canını, malını ortaya koyarak, büyük fedakarlıklar ve acılar sonucunda ulaşmıştır. Tarihi süreçte yaşananları unutmak asla mümkün değildir.
Bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir biçimde yaşıyorsak, bunu elbette kahraman Mehmetçiklerimize, mücahitlerimize ve mücahidelerimize borçluyuz.
İnanıyorum ki, Anavatan Türkiye’nin desteği ve geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.
Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlar, canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”
 
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