Sağlığa anlamlı bağış

Sadece statlarda, tribünlerde değil, hayatta da ‘iyi günde, kötü günde’ mottosunu benimseyen Fenerbahçeli taraftarlar, bir kez daha yardım organizasyonunda buluştu.19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde düzenlenen dev organizasyondan sağlanan gelirin çocukların tedavisinde kullanılacağı açıklanmıştı. Öyle de oldu.KKTC FBİDER’in çocuk onkoloji tedavisinde kullanılmak üzere aldığı iki infusyon pompası cihazları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Servisi Çocuk Onkoloji bölümüne teslim edildi.Çocuk onkolojisinin yenilenmesi ve geliştirilmesi için büyük çaba harcayan Nicosia New Generation Lions Kulübü de KKTC Fbider ile birlikteydi.Tedavi gören çocuklara gerekli olan ilaç ya da solisyonların ayarlanan zaman içinde ve belirli akışkanlık ile verilmesini sağlayan cihazlar, Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve bölüme bağışlandı.KKTC Fbider adına dernek başkanı Burçin Aliusta, Nicosia New Generation Lions Kulübü adına Burcu Vudalı kısa bir konuşma yaptı.İki başkan da sağlığın, özellikle de çocuk sağlının her şeyden önde olduğunu belirtti, desteklere devam edeceklerini vurguladı.Başhekim Dr. Adil Özyılkan da bu hassas düşünce ve hayati önem taşıyan cihaz destekleri için iki derneğe ve katkısı geçen herkese teşekkürlerini iletti.Desteklerin devamı için bir de davet mesajı vardı.5 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek Lion Kids Fest 2 için bilet satışları sürüyor.Elde edilecek tüm gelir, burada olduğu gibi onkoloji çocuk servislerine bağışlanacak.Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda düzenlenecek festivalin biletleri, 250 TL.KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları’nın yoğun bir katılım göstereceği etkinliğe bilet almak isteyenler, 0533 869 85 00 ile iletişime geçebilir.