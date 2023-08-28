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Sadrazamköy’de 15 Eylül’e kadar askeri tatbikat yapılacak

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Sadrazamköy’deki tatbikat alanında başlayan atışlı tatbikat, 15 Eylül’e kadar sürecek.

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Sadrazamköy’de 15 Eylül’e kadar askeri tatbikat yapılacak
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Girne Kaymakamlığından yapılan duyuruda, 15 Eylül’e kadar söz konusu bölgeye herhangi bir nedenle girilmesinin yasak olduğu uyarısı yapıldı.
 
Tatbikat alanı şöyle açıklandı:
“Kuzeyde Anten Deniz Feneri ile tatil köyüne kadar olan sahil boyu ve denizde 10 kilometrelik alan;
güneyde Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar uzanan yolun kuzeyi arasında kalan bölge;
batıda Koruçam Burnu sahil yolu; doğuda da Sadrazamköy batısındaki asfalt yol ile tatil köyü arasındaki yolun batı hattında kalan bölge.”
 
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