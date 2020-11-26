banner480
banner572
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
59 0
Futbol dünyasından bir efsane geçti
Futbol dünyasından bir efsane geçti
12 0
 
Cepler çöplük oldu
Cepler çöplük oldu
17 0
179 0
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
55 0
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
48 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
40 0
banner529
banner570

Sadıkoğlu'ndan Limasolbank yönetimine teşekkür

banner476

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele ve kendileri için önem taşıyan ve en büyük hayallerinden biri olan atıl durumdaki Sea View Otel’in geçen Temmuz ayında kazandırılmasına büyük katkısı olan Limasol Türk Kooperatif Bankası yönetimine teşekkür etti

Sadıkoğlu'ndan Limasolbank yönetimine teşekkür

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu ile görüşüp, geçen Temmuz ayında halka kazandırılan Sea View Otel için teşekkür etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu başkanına, büyük bir hayalin gerçekleşmesine vesile olan bankanın kredi ve projelendirme sürecine çok büyük kolaylıklar sağladığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadıkoğlu, İskele’de de şubesi bulunan Limasol Türk Kooperatif Bankası’nı, müşteri memnuniyetine değer veren, topluma, doğaya ve çevreye duyarlı bir banka olduğu için tebrik etti. 

Konuşmasında İskele ve kendileri için önem taşıyan ve en büyük hayallerinden biri olan atıl durumdaki Sea View Otel’in geçen Temmuz ayında kazandırıldığına işaret eden Sadıkoğlu, oteli, uzun yıllar verilen mücadelenin ardından bünyelerine kattıklarını kaydetti.

Sadıkoğlu, konuşmasının sonunda İskele’de bulunan kurum, kuruluş ve devlet dairelerinin yanı sıra bankalar gibi özel tüm işletmelerle istişare halinde olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. 

banner342
Etiketler; #Limasol Türk Kooperatif Bankası #iskele #Hüseyin Kemaler
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.