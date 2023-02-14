Sadıkoğlu, İskele bölgesi muhtarlarına çağrı yaptı

Başkan Sadıkoğlu çağrısında, ‘İskele ve bölgelerine gelecek depremzedelerin belirlenmesi, öncelikli ihtiyaçların tespit edilmesi hususunda sizlerle her zaman olduğu gibi bu dönemde de birlikte hareket etme arzusundayız.’ dedi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, iskele ve 21 köy muhtarına mesaj gönderdi.



Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen ve büyük yıkıma neden olan 6 ve 7 Şubat’taki deprem felaketinin ardından Anavatan Türkiye’nin yarasına merhem olmak amacıyla yardım kampanyası başlatan İskele Belediyesi, yardımları toplamaya ve depremzedelere ulaştırmaya devam ediyor.



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İskele ve 21 köy muhtarına mesaj gönderdi, birliktelik çağrısı yaptı.



Başkan Sadıkoğlu çağrısında, ‘İskele ve bölgelerine gelecek depremzedelerin belirlenmesi, öncelikli ihtiyaçların tespit edilmesi hususunda sizlerle her zaman olduğu gibi bu dönemde de birlikte hareket etme arzusundayız.’ dedi.



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele ve 21 köy muhtarının yer aldığı Whatsapp Grubu’na dün akşam saatlerinde mesaj gönderdi.



‘Anavatan Türkiye’mizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’ta rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.’ diyerek mesajına başlayan Başkan Sadıkoğlu devamında ise ‘her zamankinden daha fazla’ birliktelik çağrısı yaptı.



Başkan Sadıkoğlu, muhtarlara gönderdiği mesajında şunlara yer verdi:



“Sayın Muhtarlarım, öncelikle Anavatan Türkiye’mizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’ta rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.



İskele Belediyesi olarak depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarmak için ilk günden bu yana aralıksız olarak İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda toplanan yardım malzemelerini, depremzedelere ulaştırmak için canla başla çalışıyoruz.



Afetten olumsuz etkilenen vatandaşlar da ülkemize ve tabii ki İskele ve bölgelerine de gelmeye başlamış bulunmaktadır. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, öncelikli ihtiyaçların tespit edilmesi hususunda sizlerle her zaman olduğu gibi bu dönemde de birlikte hareket etme arzusundayız.



Bölgelerinize yerleşecek depremzedeleri tarafımıza bildirmeniz ve ihtiyaçlarını tespit etmeniz durumunda İskele Belediyesi olarak en hızlı şekilde toplanacak yardım malzemelerinin buradaki vatandaşlarımıza ulaştırılmasına vesile olmak istiyoruz. Bu zor günleri birlikte aşacağımıza inanıyor, hepinize selamlarımı iletiyorum”



