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“Sabırlı olalım, anlayışlı olalım”

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Başbakan Üstel, internet gazetelerindeki bazı düzenlemelerin daha iyi noktaya getirilmesi çabasında olduklarını söyledi ve “İlla da Hükümet’in getirdiği şekli ile geçecek diye bir şey yok, sabırlı olalım, anlayışlı olalım” dedi

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“Sabırlı olalım, anlayışlı olalım”
 
Başbakan Ünal Üstel tartışılan, özgürlükleri kısıtlayan düzenlemeler içeren Yasa Tasarıları’na ilişkin Mecliste konuştu, basın emekçilerini de, kimseyi de üzme niyetinde olmadıklarını, internet gazetelerindeki bazı düzenlemelerin daha iyi noktaya getirilmesi çabasında olduklarını söyledi.
Yapmak istenilenin kimseyi üzmek değil, internet gazetelerindeki bazı düzenlemelerin daha iyi noktaya getirilmesi olduğunu savunan Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz hafta da yasa tasarılarının çalışılması için bir komite oluşturulacağının söylendiğini hatırlattı.
Ekonomik açıdan önümüzdeki zor günleri birlikte aşmak için birlik ve beraberlik gerekliliği olduğunu söyleyen Üstel, “İlla da Hükümet’in getirdiği şekli ile geçecek diye bir şey yok, sabırlı olalım, anlayışlı olalım” şeklinde konuştu.
DOĞUŞ DERYA’DAN ‘GERİ ÇEKİN’ ÇAĞRISI…
CTP Milletvekili Doğuş Derya, bu 3 yasa tasarısının geri çekilmesi talebini Üstel’e iletti, bunu taahhüdünü istedi. Üstel, “Siz varsanız, biz de varız” dedi, yasa tasarılarının çekileceği taahhüdünde bulunmadı.
 
 
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