Saatlerinizi bir saat ileri aldınız mı?

Saatler bu sabah, saat 03.00’te, bir saat ileri alındı.
Bakanlar Kurulu’nun Resmî Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, yaz saati uygulaması bugün başladı.
Yaz saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü saat 04.00’te sona erecek.
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