Saatler geriye alınacak

29 Ekim Pazar günü saatler 1 saat geri alınacak

Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor. 29 Ekim Pazar günü saatler 1 saat geri alınacak.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, 29 Ekim Pazar günü 04.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00'e getirilecek.

Emirnameye göre yaz saati uygulamasına 31 Mart 2024’te saat 03.00’te saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla geçilecek.

