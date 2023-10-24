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Saatler geriye alınacak

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29 Ekim Pazar günü saatler 1 saat geri alınacak

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Saatler geriye alınacak
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Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor. 29 Ekim Pazar günü saatler 1 saat geri alınacak.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, 29 Ekim Pazar günü  04.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00'e getirilecek.
Emirnameye göre yaz saati uygulamasına 31 Mart 2024’te saat 03.00’te saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla geçilecek.
 
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