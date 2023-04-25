“Rüstem Tatar iz bırakan bir dava adamıdır”

Rüstem Tatar’ı anma töreninde konuşan Gazeteci-Yazar Akay Cemal, Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesinde önemli hizmetleri bulunan Rüstem Tatar’ı rahmetle andı.

Ortaklık cumhuriyetinde tüm bakanların görüşlerinin dinlendiğini fakat son sözü söyleyenin ise Rüstem Tatar olduğunu vurgulayan Cemal, “Çünkü o diğer projelerle ilgili görüşlerini anlatır ve yanlışları bularak izah ederdi. Bu bakımdan kendisine çok büyük önem verilirdi.” dedi.

Rüstem Tatar’ın bakanlık, komisyon başkanlığı, murakıp olarak çalışan ve topluma her kademede önemli hizmetleri bulunduğunu dile getiren Cemal, Rüstem Tatar’ın aileden gelme bir Kıbrıs sevdalısı oluğunu söyledi.

Rüstem Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının bugün egemen devlette huzur içinde insanca yaşamak için mücadelesini her kademede sürdürdüğünü dile getiren Akay Cemal, Tatar’ın emekliye ayrıldıktan sonra da kalemi hiç elinden bırakmadığını ve düşüncelerini çeşitli gazetelerde son güne kadar yayınladığını, görevini layıkıyla yerine getirmenin huzurunu yaşadığını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkı olarak Rüstem Tatar’a müteşekkir olduklarını dile getiren Cemal, “Rüstem Tatar iz bırakan bir Kıbrıslı Türk dava adamıdır. Rüstem Tatar devletin murakabesinde terazisini çok dengeli kullanabilmiştir. Bu vesileye kendisinin rahmet ve saygıyla anıyoruz.” dedi.

