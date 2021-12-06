banner583
banner753
"Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi civarı ava kapatılmalı"
2 0
Kaymaklı zoru başardı
Kaymaklı zoru başardı
35 0
 
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
15 0
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
14 0
Kartal, kanatlanmayı unuttu
Kartal, kanatlanmayı unuttu
24 0
Aşı Omicron'a karşı koruyabilir mi?
Aşı Omicron'a karşı koruyabilir mi?
29 0
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
19 0
banner661
banner726

“Rumların amacı, esnafımızı çökertmek”

banner476

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi'nin ana hedefinin KKTC ekonomisini, çarşısını ve esnafını çökertmek olduğunu vurguladı

banner714
“Rumların amacı, esnafımızı çökertmek”
banner721
Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi'nin ana hedefinin KKTC ekonomisini, çarşısını ve esnafını çökertmek olduğunu vurguladı
 
 
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lokmacı Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, Arasta esnafı ile sohbet etti, esnafın sorunlarını dinledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, sorunların  aşılmasına yönelik girişimlerde bulunacağını belirtti. Tatar, pandemi sürecinin yarattığı olumsuzluklara dikkat çekerek, alınan tedbirlerle pandemi sonrasında ekonomik kalkınmanın yeniden hız kazanacağını ifade etti.
Rum Yönetimi'nin son günlerde KKTC ekonomisini çökertebilmek için yeniden harekete geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi: 
“Dünyayı etkisine alan ve ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyen pandemi sürecine rağmen,  Rum Yönetimi KKTC'de Rum tarafına göre daha ucuz olan ürünleri satın alan kendi vatandaşlarına para cezaları uygularken,  KKTC'den satın alınan çeşitli ürünlere de sınır kapılarında el konulmaktadır.  Bunun yanı sıra  Rum taksicilerin  KKTC'ye geçişleri ve geri dönüşlerinde benzin depoları  kontrol  edilmekte, KKTC'den benzin satın aldıkları tespit edilen taksicilere de ağır para cezaları uygulanmaktadır. Rum Yönetimi'nin kendi vatandaşlarına yönelik bu tür uygulamalarının ana hedefi ise KKTC ekonomisini, çarşısını ve esnafını  çökertmeye yöneliktir. Rum Yönetimi'nin bu tür uygulamalarına yönelik olarak da gereken girişimlerde bulunacağım.”
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.