Rumları kızdıran klip

Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet’in Kapalı Maraş’ta “Bulaman” isimli şarkısına çektiği klip, Rumların öfkesini çekti. Nihayet ise, Rumlar tarafından tehdit edildiğini ve hesaplarına saldırıda bulunulduğunu belirtti

Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet, Kapalı Maraş’ta “Bulaman” isimli şarkısına video klip çekti. Nini olarak da bilinen şarkıcı Nihayet’e klipte dansçılar eşlik etti.Kıbrıs aksanıyla seslendirilen rap tarzındaki şarkının video klibi, KKTC'nin 38'nci kuruluş yıl dönümünde 15 Kasım'da Nihayet’in YouTube kanalından paylaşılarak, yaklaşık 15 bin Twitter takipçisine de tanıtıldı.Yaklaşık üç buçuk dakika süren müzik klibinde, bir grup genç şehrin terk edilmiş binaları arasındaki sokaklarda ve kumsalda dans edip şarkı söylüyor.Klip, Güney Kıbrıs’ta tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları klibi ‘kötü bir zevkle’ yapıldığı ve adanın bölünmüşlüğünün simgesi haline gelen bir bölgenin hassas doğasına saygı duyulmadığı gerekçesiyle eleştirdi.Cyprus Mail, “klipte aynı zamanda harap haldeki evler ve oteller, parçalanmış vitrinler ve yenilenmiş yollar da izlenebiliyor” ifadelerini kullandı.Nihayet ise yaptığı açıklamada, Rumlar tarafından tehdit edildiklerine ve hesaplarına saldırıda bulunulduğuna dikkat çekerek, “Sanat özgürdür, tek amacım yok sayılan ülkemi ve kardeşlerimin varlığını Dünya’ya duyurmak” dedi.