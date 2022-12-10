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Rum tarafı, Stewart’tan hoşnutsuz

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Rum tarafının BM diplomatı Stewart’ın görüşleri konusunda hoşnutsuzluk belirttiği ve Stewart’tan, KKTC ile hangi anlaşmayı yapacaksa, bunu onaya sunmasını talep ettiği öğrenildi

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Rum tarafı, Stewart’tan hoşnutsuz
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KKTC makamlarının "BM Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili yeni oldubittiler yaratılması arzusu" ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın bazı görüşlerinin, UNFICYP ile Stewart’ın “Ada’daki iki tarafın mengenesinde sıkışmasına” yol açtığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Stewart ile UNFICYP tarafların mengenesinde” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum tarafının Stewart’ın görüşleri ile eylemleri konusunda hoşnutsuzluk belirttiğini ve Stewart’tan, KKTC ile hangi anlaşmayı yapacaksa, bunu onaya sunmasını talep ettiğini yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in hafta içinde Stewart ile görüşme yaparak, Rum tarafının Stewart’ın eylemleriyle ilgili hoşnutsuzluğunu dile getirdiğini kaydetti.
Haberde, Kasulidis’in Stewart ile görüşmesinden kısa bir süre sonra, bir televizyon kanalına bazı açıklamalarda bulunarak, Rum tarafının New York’tan, Kıbrıs Türk tarafının ayrı bir SOFA (Status of Forces Agreement – Askeri Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması) imzalanmasıyla ilgili talebine yanıt verilmesi için talimat geldiğini bildiğini söylediğini yazdı.
Kasulidis ayrıca, Rum tarafının BM’den öncelikle, kendilerinin bilmediği herhangi bir sonuca varılmaması için neyin tartışıldığını netleştirmesini talep ettiğini dile getirdi.
 
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