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Rogers "Bilime inanın aşı olun"

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Rogers "Bilime inanın aşı olun"
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Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, aşı olmanın bireysel bir seçenek değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, halka aşı olma çağrısında bulundu.

Rogers, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sekiz yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın ailesine başsağlığı diledi.

Rogers’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

“Önceki gün 8 yaşında küçük bir çocuğumuz melek oldu ve tüm ülkeyi yasa boğdu. Yapılan otopsi Covid-19 komplikasyonuna işaret ediyor. Meryem Ceren Kırma’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar dilerim. Aşılanma sadece bireysel bir seçenek değil, toplumsal bir sorumluluktur. Aşı olmamayı seçen her bir birey yaşlı bir insanımızı, bağışıklık sistemi düşük bir kişiyi, risk grubunda olan veya aşı yaşı gelmemiş birisini riske atmaktadır. Bu toplumsal sorumluluğumuzu unutmadan hareket etmemiz önemlidir. Hurafelere inanmayın, bilimden şaşmayın. Sevdiklerinizi ve kendinizi korumak için lütfen aşı olun.”

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