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RHA araçların eksoz emisyon denetimleri yapılıyor

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Ülke genelinde yapılan ölçümlerde toplam 309 resmi hizmet aracı denetlenirken bu araçlardan 12 tanesinin Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü’nde belirtilen standartları sağlamadığı tespit edildi

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RHA araçların eksoz emisyon denetimleri yapılıyor
 Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, resmi hizmet araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini gerçekleştirdi.
Çevre Koruma Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülke genelinde yapılan ölçümlerde toplam 309 resmi hizmet aracı denetlendi.
Bu araçlardan 12 tanesinin Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü’nde belirtilen standartları sağlamadığı tespit edilerek, 18/2012 sayılı Çevre Yasası’nın 28. maddesinin 3. fıkrası kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle araçların gerekli bakım-onarım hizmetinden geçirilip egzoz emisyon ölçümlerini tekrar yaptırmaları talep edildi.
Trafikteki motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğini kontrol altına almak amacıyla, ülke genelinde egzoz emisyon ölçüm denetimleri düzenli olarak sürdürülecek.
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