“Rehaveti bırakın”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, insanların üzerinde yazdan kalma bir rehavet olduğunu söyleyerek, bir an önce bu rahatlıktan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti





KKTC’de günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 200’lü rakamlara ulaşırken doktorlar sosyal mesafe, maske ve hijyenin hiç olmadığı kadar önemli olduğunu vurguladı; halka rehavetten çıkma çağrısı yaptı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, aşılanma ve toplumsal duyarlılık artmazsa COVID-19 salgınının ivme kazanabileceğini kaydetti.

Kasım ortasına doğru koronavirüs vakalarında artış olabileceğini birkaç ay önceden ifade ettiklerini belirten Bayraktar, bunun beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Yükseköğretimde yüz yüze eğitimin başladığına dikkat çeken Bayraktar, “Nüfus artıyor. Nüfus arttıkça sosyal temas da artıyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen hiç olmadığı kadar önemli” dedi.

Bayraktar, insanların üzerinde yazdan kalma bir rehavet olduğunu da söyleyerek, bir an önce bu rahatlıktan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Vaka sayısı arttıkça hastaneye yatış oranlarının da artacağını belirten Bayraktar, son günlerdeki vaka artışına işaret ederek, “Yoğun bakımda yatan hasta sayısı arttı, göğüs hastalıkları karantina bölümü açıldı… Burada da yüzde 50 doluluğa ulaşmış durumdayız…” dedi.



“HER 6-8 AYDA BİR AŞI GEREKECEK”

Bayraktar, hastaneye ve yoğun bakıma yatışı engelleyen aşıların bir süre sonra etkisini kaybedebileceğini, bu nedenle hatırlatma dozlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “Görünen odur ki daha güçlü, performansı daha yüksek aşılar geliştirilene kadar grip gibi her 6-8 ayda bir koronavirüs için de aşılanma gerekecek” dedi.



BAYRAKTAR’DAN OKUL UYARISI

İklim şartları uygunken, havalar henüz çok soğumamışken okullardaki eksikliklerin giderilmesi, önlemlerin artırılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, şu an kapı-pencere açık ders işlenebildiğini ancak bir süre sonra bunun yapılamayacağını söyledi.

PCR ve antijen testlerinin güvenirliğiyle ilgili soru üzerine Dr. Nesil Bayraktar, antijen testlerinin semptomlu vakalar için daha duyarlı olduğunu kaydetti.

Bayraktar, “Antijen testleri semptomuz vakalarda PCR kadar duyarlı değil…” dedi.

Bayraktar, sonbaharla birlikte gribal enfeksiyonların da görülmeye başladığını, risk gruplarından başlanarak grip aşılarının toplumsal aşılamaya dahil edilmesi gerektiğini söyledi.