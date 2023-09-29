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Rasıh Reşat beyin kanaması geçirdi

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Kızını üniversiteye yerleştirmek için ailece Londra’da bulunan Gazeteci Rasıh Reşat, yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçirdi. Hastanede gözetim altına alınan Reşat’ın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi

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Rasıh Reşat beyin kanaması geçirdi
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Gazeteci Rasıh Reşat’ın, yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçirdiği, Londra’daki bir hastanede gözetim altına alındığı bildirildi.
Eşi Benan Reşat tarafından yapılan açıklamada, kızlarını okula yerleştirmek için gittikleri Londra’da talihsiz olayın yaşandığını ve Rasıh Reşat’ın iki gündür hastanede gözetim altına alındığını belirtti,
Reşat, eşinin hayati tehlikesinin bulunmadığını da aktardı.
“Mesajlarınıza, telefonlarınıza bir süre cevap veremeyeceğiz” diyen Reşat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Değerli Dostlar,
Kısa bir süre önce, kızımız Fidel’i üniversitesine yerleştirmek için Ailece Londra’ya geldik. Sevgili Eşim Rasıh Reşat, yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçirmiştir. İki gündür, hastanede gözetim altındadır. Çok şükür, hayati tehlikesi yoktur. Kontrolleri yapılıyor. Kısa bir süre daha Londra’da kalmak zorundayız…Çok korktuk, çok üzüldük. Ailemiz, dostlarımız, sevenlerimiz elbette endişe içinde. Sağolsunlar ilgilenen çok. Rasıh’ın bir süre istirahat etmesi şart. Mesajlarınıza, telefonlarınıza bir süre cevap veremeyeceğiz. Gerekirse, yine buradan paylaşım yapacağım… Herkese ilgisi ve anlayışı için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…”
 
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