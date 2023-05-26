Rapor Niye Açıklanmıyor?

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Yeniceköy’deki eski polis okuluna taşınan Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi’nin durumu içler acısı. Boşaldıktan sonra tavanı çöken okul, yıkılmaya devam ediyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 08.30-11.30 saatleri arasında örgütlü olduğu tüm okullarda greve giderek, Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.KTOEÖS Başkanı Selma Eylem burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Lisesi binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilen bir okul olduğunu ancak okul boşaldıktan sonra tavanın çöktüğünü ve yıkılmaya devam ettiğini belirtti.Bakanlığın çözüm olarak okulu Yeniceköy’deki eski polis okuluna taşıdığını hatırlatan Eylem, ancak yeni okulda sıkıntılarla karşılaşıldığını ifade ederek, bunları ulaşım, sınıfların yapısı, laboratuvar, atölyeler olmaması olarak sıraladı. Yeniceköy’deki binanın okul olarak yeterli olmadığını dile getiren Eylem, öğretmenler ve okul idaresinin, özveride bulunup, geçici çözüm olarak bunu kabul ettiğini söyledi.Binanın depreme dayanıklı olup, olmadığının tespitinin Bakanlık tarafından yapılıp, ilan edilmediğini kaydeden Eylem, gelecek yıl ne olacağının belli olmadığını belirtti. Depreme dayanıksız 5 okul arasında Cumhuriyet Lisesi’nin de olduğunu ifade eden Eylem, Bakanlığın ivedilikle buna çözüm bulması gerektiğini kaydetti.“Milli Eğitim Bakanı’nın eğitimin gerçek sorunlarıyla ilgilenmek yerine öğretmeni dize getirmeye, öğretmenin haklarına saldırmaya devam ettiğini” ileri süren Selma Eylem, özellikle depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okullarla ilgili çözüm üretilmesi, planlama yapılması için çağrı yaptı.KTOEÖS Başkanı Eylem, “Sayın Bakan yasayı geri çeksin, dayatmadan vazgeçsin hep birlikte eğitimin gerçek sorunlarını çözmek için bizler destek vermeye hazırız” diye konuştu.