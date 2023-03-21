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Ramazan perşembe günü başlıyor

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Ramazan bu yıl 29 gün sürecek

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Ramazan perşembe günü başlıyor
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lk teravih namazı  yarın akşam kılınacak ilk iftar perşembe yapılacak


Kadir Gecesi 17 Nisan'da, Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da idrak edilecek


Lefkoşa, 21 Mart 23 (TAK): On bir ayın sultanı Ramazan ayı Perşembe günü başlıyor.
Ramazanın ilk teravih namazı  yarın akşam kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.


Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.


Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.
Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak.


KKTC Din İşleri Başkanlığı bu yıl fitreyi 100 TL olarak belirlemişti. Fitrelerin, en geç bayram namazından önce verilmesi gerekiyor.
İlk orucun tutulacağı 23 Mart Perşembe  imsak saat 04.17’de, iftar ise saat 18.09’da yapılacak.



 
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