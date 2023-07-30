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Radyo yayınlarında yarın kesintiler olacak

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Radyo yayınlarında yarın kesintiler olacak
Selvilitepe Verici Merkezi’nden yayın yapan tüm radyo kanallarının yayınlarında yarın, çalışmalar nedeniyle kesintiler meydana gelecek
BRT’nin haberine göre yarın Selvilitepe Verici Merkezinde Avrupa Birliği Projesi kapsamında enerji çalışması yapılacak.
Selvilitepe Verici Merkezi’nden yayın yapan tüm radyo kanallarının yayınlarında çalışmalar nedeniyle 12.00-21.00 saatleri arasında ara ara, kısa veya uzun süreli kesintiler olacak.
Yayınlar doğu bölgesinden devam edecek.
 
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