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“Radikal kararlar alacağız”

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Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, güncelliğini yitirmiş bakanlıkla ilgili yasaların ivedilikle güncelleneceğini ve radikal kararlar alacaklarını belirtti

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“Radikal kararlar alacağız”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KTAMS heyetini kabul etti.
Gardiyanoğlu konuşmasında, amacına hizmet etmeyen güncelliğini yitirmiş bakanlıkla ilgili yasaların ivedilikle güncelleneceği gerektiğine dikkat çekti ve uzlaşarak yol alacaklarını söyledi.
Gardiyanoğlu, ayrıca Kaan Mındıkoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) heyetini kabul etti.
Ada-Sen Başkanı Mındıkoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Bakan Gardiyanoğlu ile geçmişte aynı mücadele yollarında birlikte yürüdüklerini anımsatarak, sendika olarak her türlü iş birliğine katkı koymaya hazır olduklarını belirtti, Gardiyanoğlu’na görevinde başarılar diledi.
Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında, “yapılacak yasal düzenlemelerde tüm paydaşlarla ortak hareket edeceklerini” belirtti.
“Gerek bakanlık gerekse yeni faaliyetlere ilişkin radikal kararlar alacaklarını ifade eden Bakan Gardiyanoğlu, “En büyük arzum ve temennim sendika ve üyelerle birlikte bakanlığın ortak faaliyetlerde kucaklaşmasıdır. Ortak paydada buluşmak için maksimum gayreti göstereceğim.” dedi.
“Sendikalarla sadece eylemlerde karşı karşıya değil, birçok sosyal sorumluk projelerinde de sendika ve devletin ele ele verebileceğini” ifade eden Gardiyanoğlu, “toplumsal olarak gerginliklerden çıkıp uzlaşı kültürünü yeşertmek gerektiği” görüşünü ortaya koydu.
 
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