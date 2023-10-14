Puff bar yasağı kalktı

Bakanlar Kurulu, kamuoyunda ‘puff bar’ olarak bilinen, tek kullanımlık elektronik sigara’nın satış ve ithalatındaki yasağı kaldırdı.
Resmi Gazete’de yer alan kararda “Buharlı Nikotin Ürünü (Likit Sigara) Emirnamesi"ni onaylandı.
Karar şöyle: “Bakanlar Kurulu Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasasının, 4'üncü, 8'inci, 9'uncu ve 13'üncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan "İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü"nü ve 972 2- 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın 3'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan "Buharlı Nikotin Ürünü (Likit Sigara) Emirnamesi"ni onaylayarak Resmi Gazete'de yayımlanmalarına karar verdi.”
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