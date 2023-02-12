Psikolojik destek için çalışma grubu oluşturuldu

Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için bakanlığın bünyesinde, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı PDRAŞ Birimi, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk, Ergen ile Yetişkin Psikiyatrları ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de içinde bulunduğu bir çalışma grubu oluşturulduğu ve destek çalışmalarının ivedilikle başlatıldığı kaydedildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi neticesinde ailelerini kaybeden çocuklara yönelik koruyucu aile uygulamasının KKTC için geçerli olmadığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, uygulamanın sadece Türkiye’deki koruyucu aile çalışmasıyla ilgili olduğu, KKTC için geçerli olmadığı belirtilerek ‘Türkiye’den çocukların geldiği ve isteyen kişilerin bu çocukları evlat edinebileceği’ yönündeki haberlere itimat edilmemesi istendi.

Türkiye’den gelen çocuklar için yardım toplandığı yönünde bilgi kirliliğinin oluştuğu ve bu gibi girişimlere itibar edilmemesi de istenen açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itimat edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

“Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle deprem bölgelerinde kimsesiz kalan çocukların ülkemize getirildiğine ve bu çocuklara güvenilir aileler arandığına dair sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı konusunda Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne çeşitli ihbarlar gelmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve bilgi kirliliği yaratmamak açısından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir açıklama yapma gereği duymuştur. Deprem bölgesinden henüz ülkemize getirilmiş kimsesiz bir çocuk bulunmamakla birlikte, Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi olası her türlü duruma karşı hazırlıklarını yapmaktadır. Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmeleri koşuluyla koruyucu aile olmak için başvuru yapabilmekte ve bu başvurularını E-Devlet üzerinden gerçekleştirmektedir. Depremzede çocuklarımız için Koruyucu Aile uygulaması KKTC için geçerli değildir. Türkiye’den depremzede çocukların ülkemize geldiği ve evlat edinilebileceği yönündeki haberler, bu bağlamda gerçeği yansıtmamaktadır. Bununla ilgili haberlere ve yardım toplayanlara itimat edilmemesi, bu haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirilen 0542 863 4444 numaralı Sosyal Hizmetler Dairesi Acil Durum Hattı’na iletilmesi önemle rica olunur.”



Bakanlık açıklamasında, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için bakanlığın bünyesinde, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı PDRAŞ Birimi, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk, Ergen ile Yetişkin Psikiyatrları ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de içinde bulunduğu bir çalışma grubu oluşturulduğu ve destek çalışmalarının ivedilikle başlatıldığı kaydedildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede yükseköğrenim gören depremzede üniversite öğrencilerine de sosyal ve ekonomik yönden destek olunması ile ilgili olarak Bakanlığın üniversitelerle işbirliği başlattığı yer aldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden destek almak isteyenlerin 0542 863 4444 numaralı Sosyal Hizmetler Dairesi Acil Durum Hattı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Bölge Amirlikleri ile irtibata geçerek, Sosyal Hizmetler Dairesi Facebook Sayfamıza mesaj atarak bilgi alabilecekleri kaydedildi.

Sosyal Hizmetler İrtibat Numaraları şöyle:

“Sosyal Hizmetler Dairesi Acil Durum Hattı: 0542 863 4444; Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa: 228 76 90- 228 79 94; Sosyal Hizmetler Dairesi Gazi Mağusa:366 53 36- 366 03 75; Sosyal Hizmetler Dairesi Yeni İskele:371 28 53- 371 34 50; Sosyal Hizmetler Dairesi Girne: 815 21 13 - 815 67 44; Sosyal Hizmetler Dairesi Güzelyurt:714 21 36 -714 27 88; Sosyal Hizmetler Dairesi Lefke:728 74 43-728 74 49; Sosyal Hizmetler Dairesi Yeni Erenköy: 374 49 97; Sosyal Hizmetler Dairesi Akdoğan: 377 73 13- 377 76 75”

