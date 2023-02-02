Psikologlar Derneği’nde yeni başkan Tatlıcalı

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nin dün gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında oy birliği ile yeni yönetim kurulu belirlendi.

KTPD organları şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu

Eşmen Tatlıcalı (Başkan)

Türkmen Töre (Asbaşkan)

Derin Eralp (Yazman)

Refia Erosal (Sayman)

Bengü Berkmen (Eğitim Sorumlusu)

Bleda Tilki (Basın ve İletişim Sorumlusu)

Çağla Akarsel (Organizasyon Sorumlusu)

Yönetim Kurulu yedek üyeleri

Işıl Direktör

Aytül Türer

Hatice Ünsaç



Denetleme Kurulu

Seral Çuvalcıoğlu

Nazen Asil



Disiplin Kurulu

Meliz Baysaoğlu

