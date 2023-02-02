Psikologlar Derneği’nde yeni başkan Tatlıcalı

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nin dün gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında oy birliği ile yeni yönetim kurulu belirlendi.
KTPD organları şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu
Eşmen Tatlıcalı (Başkan)
Türkmen Töre (Asbaşkan)
Derin Eralp (Yazman)
Refia Erosal (Sayman)
Bengü Berkmen (Eğitim Sorumlusu)
Bleda Tilki (Basın ve İletişim Sorumlusu)
Çağla Akarsel (Organizasyon Sorumlusu)
Yönetim Kurulu yedek üyeleri
Işıl Direktör
Aytül Türer
Hatice Ünsaç
Denetleme Kurulu
Seral Çuvalcıoğlu
Nazen Asil
Disiplin Kurulu
Meliz Baysaoğlu
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