banner913
banner885
Aslan geriden gelip kazandı
Aslan geriden gelip kazandı
10 0
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
6 0
 
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
13 0
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!
17 0
Kaan Ayhan Galatasaray'da
Kaan Ayhan Galatasaray'da
19 0
Merit Royal Diamond’da Cenk Eren konseri ile bir ilke imza atıldı
Merit Royal Diamond’da Cenk Eren konseri ile bir ilke imza atıldı
31 0
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
20 0
banner878

Psikologlar Derneği’nde yeni başkan Tatlıcalı

banner476

banner825
Psikologlar Derneği’nde yeni başkan Tatlıcalı
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nin dün gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında oy birliği ile yeni yönetim kurulu belirlendi.
KTPD organları şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu
Eşmen Tatlıcalı (Başkan)
Türkmen Töre (Asbaşkan)
Derin Eralp (Yazman)
Refia Erosal (Sayman)
Bengü Berkmen (Eğitim Sorumlusu)
Bleda Tilki (Basın ve İletişim Sorumlusu)
 Çağla Akarsel (Organizasyon Sorumlusu)
 Yönetim Kurulu yedek üyeleri
Işıl Direktör
Aytül Türer
Hatice Ünsaç
 
Denetleme Kurulu
Seral Çuvalcıoğlu
Nazen Asil
 
Disiplin Kurulu
Meliz Baysaoğlu
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.