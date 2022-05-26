“Protokolün gerçek değeri 2 milyar 150 milyon TL”

CTP lideri Erhürman, protokolün gerçek değerinin 2 milyar 150 milyon TL olduğuna dikkat çekerek, zannedildiği gibi bir paranın ortada olmadığını kaydetti ve protokolün bir milyarının askeri harcamalara gittiğini söyledi. Erhürman “Türkiye buraya yağmur gibi para yağdırıyor diye bir şey yok” dedi





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı UBP milletvekillerinin iç tüzük konusunda “büyük hassasiyet geliştirdiğini” belirterek, “İç tüzük konusunda büyük hassasiyet geliştirenler, Anayasa konusunda sesini çıkarmadı” dedi.

Protokolü isteyenle televizyon önünde tartışmaya hazır olduğunu kaydeden Erhürman, “Türkiye buraya yağmur gibi para yağdırıyor diye bir şey yok, rakamlar ortadadır” şeklinde konuştu.

Erhürman, katıldığı televizyon programında, “Müdahalelerle ilgili artık verilerin olduğunu” savunarak, “Kafamızın içinde senaryolar yazarak konuşmuyoruz. Sayın Faiz Sucuoğlu bir hükümet kurdu, 15 gün sonra bakan değişikliği yaşandı. Bu yapılırken de müdahale kokuları geliyordu” diye konuştu.

Seçimden sonra kurulan hükümetin toplam 59 gün dayandığını ifade eden Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, bir TV programında “Müdahale vardır ve bunu da herkes biliyor” dediğini iddia etti. Erhürman, “hükümetin, müdahale ürünü bir hükümet olduğunu ve meşru olmadığını” öne sürdü.

Protokolün gerçek değerinin 2 milyar 150 milyon TL olduğuna dikkat çeken Erhürman, zannedildiği gibi bir paranın ortada olmadığını kaydetti ve protokolün bir milyarının askeri harcamalara gittiğini söyledi.

Söz konusu metnin, büyük bölümü itibariyle ekonomik ve mali işbirliği anlaşması olmadığını savunan Erhürman, hiçbir ekonomik ve mali işbirliği anlaşmasında, toplu iş sözleşmesi ve sendikal hakların sınırlanmasının olamayacağını belirtti. “Sendikal haklar sınırlandığında, KKTC kalkınacak mı?” diye soran Erhürman, protokolde yer alan bazı maddeler hakkında eleştirilerde bulundu.

Protokolde yer alan “tüm maaş ödemelerinden vergi ve primlerin tahsil edilmesi sağlanacaktır” maddesi hakkında da konuşan Erhürman, şöyle devam etti:

“Maaşlardan zaten tahsil ediliyor. Sunat Bey kürsüden, ‘benim bildiğim kadarıyla zaten maaşlardan vergi alınıyor’ dedi. 13’üncü maaştan emin olmadığını söyledi. Olgun Bey ise, ‘bu maddenin fazladan yazıldığını’ söyledi. Sunat Bey daha sonra, ‘13’üncü maaştan da prim alınacağını’ ifade etti.”

Erhürman, “İster Kıbrıs’tan, ister Türkiye’den olsun, isteyenle tartışmaya hazırım. Bu toplumun bunları bilmesi gerekiyor. Bu, anayasal düzenin değişmesi anlaşmasıdır” diye konuştu.

Özel sektöre destek anlamında bu protokole ne koyulduğunu soran Erhürman, şunları kaydetti:

“TC’den gelen ve KKTC vatandaşı olmayan bir şahıs, bir şirket açarsa, ne sermaye sınırı var ne de ortaklık. Ertesi gün buradaki şirketlerle aynı koşullarla rekabet yapacak. Küçük ölçekli şirketler, devasa şirketlerle mücadele edecek. Bunlar iş mi? Sizin tek derdiniz imza töreni düzenleme.”

