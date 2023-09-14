“Projelerin toplam tutarı 31 Milyar TL”

TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Milyar TL’sinin harcanmış olmak üzere projelerin toplam tutarının 31 Milyar TL olduğunu açıkladı

KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı’nda konuşan

TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de yer alan Alaköprü ve KKTC’de bulunan Geçitköy barajlarını verilen tarihte tamamlandığını ve projeye “Asrın Projesi” denmesine vesile olan deniz geçiş boru hattının tamamlanmasıyla suyun Kuzey Kıbrıs’a getirildiğini anımsatarak, belediyelere Anadolu suyunun ulaştırılmış olduğunu duyurdu.

Yumaklı, içme- kullanma suyu ile alakalı bir sıkıntı bulunmadığını kaydederek, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sulama suyu temini ile alakalı çalışmalarına da devam ettiklerini bildirdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, 5,7 km uzunluğundaki Güzelyurt ve Mesarya Ovaları İletim Tüneli ve 18 bin 730 dekar araziye sulama suyu temin edecek Orta Mesarya İletim Hattı 1.kısım işlerinin tamamlandığını duyurdu.

Yumaklı, bunun yanında, 44 km uzunluğundaki Mesarya Ovası’na sulama suyu iletecek Orta Mesarya İletim Hattı 2.kısım işinin de ihalesinin ve 93 yerleşim yerine su temin edecek 207 km uzunluğundaki “KKTC İçmesuyu Depo Bağlantı Hatları” işinin ihalelerinin de yapıldığını kaydederek, su kaynakları korunması konusunda da çalışmalara değindi.

“Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman ve her yerde KKTC’nin yanındayız” diye konuşan Yumaklı, 15 Milyar TL’sinin harcanmış olmak üzere projelerin toplam tutarının 31 Milyar TL olduğunu belirti.

Yumaklı, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Plan Çalışması ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“KKTC’de toplam tarım arazisi varlığı ve toprak sınıfları belirlenecek, turizm potansiyeli de dikkate alınarak 2074 projeksiyon yılında ihtiyaç duyacağı tüm su ihtiyacı belirlenecek ve yeni su kaynakları araştırılacak, yer altı ve yer üstü su kalitesi ile rezervleri belirlenecek, akifer beslenimi için gereken yapı yerleri tespit edilecek, taşkın ve rüsubat riski olan akarsular menba-mansap yönüyle değerlendirilerek gerekli çözüm önerileri getirilecek, mevcut gölet vb tesislerin gözden geçirilerek bakım-onarım ve iyileştirilme imkanları değerlendirilecek ve yeni depolama imkanları araştırılacak, 10 MW üzerindeki GES ve RES potansiyeli olan alanlar belirlenecek ve geleceğe dönük bir yatırım projeksiyonu oluşturulacak, Atıksu Arıtma Tesislerinin (AAT) çıkış sularının sulamada kullanılabilmesi için yeni arıtma ve depolama tesisleri önerilecek, önerilen tüm bu yatırımların güncel maliyetleri ortaya konulacak.”

