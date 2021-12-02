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Prof. Dr. Ferhat Erişir, UBP’nin Girne kontenjan adayı

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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir’i Girne’den kontenjan adayı gösterdi.

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Prof. Dr. Ferhat Erişir, UBP’nin Girne kontenjan adayı
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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir’i Girne’den kontenjan adayı gösterdi.
68 yaşındaki Ferhat Erişir’in UBP Girne listesinde 5’inci sıradan yarışacağı bildirildi.
Erişir, uzun yıllar yurt dışında görev yapmış, 2018’de ise KKTC’ye dönerek Yakın Doğu Hastanesi’nde görev almıştı. Prof. Dr. Ferhat Erişir, 1953 yılında Kıbrıs’ın Baf kasabasına bağlı Arodez köyünde dünyaya gelmişti.
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