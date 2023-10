Prof. Başer’e İtalya’da “Onur Madalyası”

YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Can Başer’e İtalya’da “Onur Madalyası” takdim edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’e İtalya’da düzenlenen 53. Uluslararası Uçucu Yağlar Sempozyumunda Onur Madalyası takdim edildi. Prof. Dr. Başer, bu yıl İtalya’da düzenlenen 17. OPTIMA Kongresi’nin de açılış konuşmasını yaptı.

Prof. Dr. Başer, madalyasını aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasının ardından sempozyumda “Uçucu Yağların Geleceği Hakkında Bazı Düşünceler” adlı bildirisini de sundu.

Farmakognozi alanında ilk akla gelen isimlerden olan ve bilim dünyasında, doğal ürünler, tıbbi ve aromatik bitkiler ile uçucu yağlar konusunda yaptığı çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Başer, meslek hayatı boyunca pek çok kurumdan aldığı ödüllere, ‘ISEO Onur Madalyası’nı da eklemiş oldu. TUBİTAK Bilim Ödülü, IFEAT Üstün Hizmet Madalyası, ISHS Madalyası, Altın Havan Üstün Hizmet Ödülü, Türk Eczacıları Birliği Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün de aralarında bulunduğu prestijli ödüllerin de sahibi olan Prof. Dr. Başer’in “Uçucu Yağlar El Kitabı: Bilim, Teknoloji ve Uygulamalar” kitabı da ABD’de “Yılın Kitabı” seçilerek, Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görülmüştü.

Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’in, imza attığı yayınlar, kaleme aldığı kitaplar ve yetiştirdiği öğrencilerle ülke ve dünya bilimine büyük katkılarda bulunduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üniversitemizin en seçkin akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’e dünya bilimine yaptığı katkılar nedeniyle, İtalya’da Onur Madalyası takdim edilmesinden büyük bir mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretime verdiği öneme ve araştırmalarında bilim insanlarına verdiği desteğe değinen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bilim dünyasına ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne kattığı değerin önemli göstergelerinden biri olan bu anlamlı ödül için Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer hocamızı tebrik ediyorum” dedi.