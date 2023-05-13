Prefabrik konteyner Yeşil Hat şampiyonu

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yönelik mal satışı 2022’de tüm zamanların rekorunu kırarken, “prefabrik konteyner” satışındaki patlama dikkati çekti

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’a satılan ürünlerde inşaat malzemeleri liderliği kaptırdıYeşil Hat Tüzüğü kapsamında Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yönelik mal satışı 2022’de tüm zamanların rekorunu kırarken, “prefabrik konteyner” satışındaki patlama dikkati çekti.Türkiye ve Suriye’deki depremler, Kıbrıs’ı da sallarken, deprem sonrasında bu tip yapılara olan ilgi daha da arttı. Geçtiğimiz yıllarda 1 milyon Euro civarında olan prefabrik konteyner satışı geçen yıl %200 artışla 1 milyon 251 bin Euro’dan, 3 milyon 863 bin Euro’ya çıktı. Bu olağanüstü artış, prefabrik konteyner ürününü Yeşil Hat ticaretinde lider konuma getirdi.Tüzük kapsamında 2022’de satılan malların %89’unu 5 ürün oluştururken, %26’lık paya prefabrik konteynerin ardından 3 milyon 586 bin Euro’luk satış ve %24’lük payla inşaat malzemeleri geliyor. Ahşap mobilya 3 milyon 085 binlik satış ve %21 payla üçüncü; plastik ürünler 1milyon 780 binlik satış ve %12’lik payla dördüncü; taze balık satışı da 826 binlik satış ve %6’lık payla beşinci sırada yer alıyor. İlk 10 içinde ise şilte (€ 562 bin); atık/hurda (€ 543 bin); kağıt-karton ürünleri (€ 64 bin); perde vs. (€ 55 bin); endüstriyel çelik mutfak (€ 44 bin) var.2022 yılında Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yönelik mal satışında rekor kırılan yıl oldu. 2021 yılında Güney’e 6 milyon 123 bin 707 Euro’luk mal satışı yapılırken, 2022’deki satış tutarı %141,12 oranında artışla 14 milyon 765 bin 463 Euro seviyesine çıktı. Geçen yılsonunda ulaşılan satış rakamı; tüzük kapsamında bugüne kadar yapılan tüm yıllık mal satış rakamlarının çok üzerinde.