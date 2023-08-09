Posta Dairesi Müdürlüğü’ne Baysal, Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne Beyit atandı

Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2.maddesinin (2)’nci fıkrası kapsamına giren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Posta Dairesi Müdürlüğü mevkiine Fatma Baysal, Veteriner Dairesi Müdür mevkiine ise Tunç Beyit atandı.

Resmi Gazete’deki atama kararnamelerine göre, Baysal ve Beyit’in, bugünden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevlerinden alınma koşulu ile atanmalarına ve atanma tarihinden itibaren atandıkları mevkiin maaşını almalarına karar verildi.

