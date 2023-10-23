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Posta Dairesi “Kıbrıs Endemikleri” konulu pul serisi ve ilk gün zarflarını satışa sunuyor

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Posta Dairesi “Kıbrıs Endemikleri” konulu pul serisi ve ilk gün zarflarını satışa sunuyor
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Posta Dairesi, Kıbrıs’a özgü bitkilerin fotoğraflarından oluşan “Kıbrıs Endemikler” konulu pul serisini ve ilk gün zarflarını 25 Ekim Çarşamba günü satışa sunuyor.
Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal’ın açıklamasına göre, sanatçı Görel Korol Sönmezer’in fotoğraflarının kullanıldığı pul ve zarfların hazırlanmasına Sami Tomson da katkıda bulundu.
Postada bir yıl süreyle kullanılacak pullarda ve ilk gün zarfında “Kısa çiçek yapraklı ballık” ve “Mor dam koruğu” fotoğrafları kullanıldı.
Pul ve ilk gün zarflarını almak isteyen filatelistler, Posta Dairesi’nden nakit ödemeyle, online yurt dışı havaleyle, kredi kartıyla ve Ziraat Bankası’ndaki hesaba TL havale ederek pul ve ilk gün zarflarını edinebilecek.
 
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