POLİSTEN ÜÇ İLÇEDE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında dün akşam asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Üç ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında; kumarhaneler, kahvehaneler, pansiyonlar, bahis evleri, gece kulüpleri, restoranlar, kafeler, barlar, marketler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleşitirldi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 38 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.

Denetimlerde ayrıca ikamet izinsiz olarak tespit edilen toplam 3 kişi, alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırarak rahatsızlık yapan 1 kişi ile tasarrufunda yeşil reçeteye tabi toplam 79 adet hap ele geçirilen bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, müzik yayını yasağına uymadığı tespit edilen bir işletme hakkında yasal işleme gidilmiştir.