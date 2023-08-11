Poliste yeni görevlendirmeler

Birçok üst düzey rütbeli polis mensubunun görev yeri değiştirildi. Mağusa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne, Girne Polis Müdürü Gökay Karagil, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne, PGM Bilgi İşlem Müdürü Erdal Şanlıdağ, İskele Polis Müdürlüğü'ne, Güzelyurt Polis Müdürü Barış Sel, Mağusa Polis Müdürlüğü'ne atandı

Polis Genel Müdürlüğü’nde taşlar yerinden oynadı.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Polis Genel Müdürlüğü (PGM) kazalar ve birimler arası atama ve nakiller gerçekleştirdi.Birçok üst düzey rütbeli polis mensubunun da görev yeri değiştirildi.Yeni atama ve nakiller Eylül ayı itibari ile geçerli olacak.İlçe Müdürlüklerinde yapılan değişiklikler şu şekilde:PGM İdari Polis Müdürü Kaan Resa Saçar, PGM Polis Okulu Müdürlüğü görevine,Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Güzelyurt Polis Müdürlüğü görevine,Girne Polis Müdürü Gökay Karagil, Lefkoşa Polis Müdürlüğü görevine,Lefkoşa Polis Müdür Vekili Ali Adalıer, Girne Polis Müdür Vekilliği görevine,PGM İletişim ve Bilgi İşlem Müdürü Erdal Şanlıdağ, İskele Polis Müdürlüğü görevine,Güzelyurt Polis Müdürü M. Barış Sel, Gazimağusa Polis Müdürlüğü görevine,Eylül ayı itibariyle geçerli olacak şekilde atandı.