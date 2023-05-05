Polisler bilinçlendirildi

Polis örgütünün çeşitli birimlerinde görev yapan polislere ve halen Polis Okulu’nda temel eğitimini sürdüren polis adaylarına “Sosyal Medya İstihbaratı ve Algı Yönetimi” konulu konferans verildi.

Konferansı, Polis Genel Müdürlüğü’nün davetlisi olarak ülkemizde bulunan “Metaverse, Sosyal Medya ve Dijital Eğitim” konularında uzman Prof. Dr. Levent Eraslan verdi.

Düzenlenen konferanslar kapsamında; dijital platformlar ve sosyal medyada aracılığıyla yürütülen algı yönetimi, ilkeleri ve tekniklerine dikkat çekilerek günümüz teknolojisinde algının nasıl yönetildiği hakkında polisler ve polis adayları bilgilendirildi.

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa, konferanslarda yaptığı konuşmada; daha önce de düzenledikleri konferanslarla, her geçen gün yenilenip değişen, dijital alanda ve sosyal medyada işlenen yeni nesil suçlar ile algı yönetimi konusunda personelin bilinçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Konferansların tamamlanmasının ardından Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa, Prof. Dr. Eraslan’a anı plaketi takdim ederek, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne eğitim konusunda yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

