“Polisi güçlendireceğiz”

Başbakan Üstel, "Polis Teşkilatının eksikliklerinin giderilmesi ve daha güçlü hale gelmesi adına elimizden geleni yapacağız” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Polis Genel Müdürü olarak atanan Kasım Kuni’nin oluşturduğu güven ve halka hizmet için yapacağı çalışmaların önemine vurgu yaparak, yeni görevinde başarı diledi.

Halkın huzur ve güvenli bir şekilde yaşamasının önceliği olduğunu söyleyen Tatar, dünyanın her yerinde olduğu gibi zaman zaman ülkede de bazı suç olaylarının meydana geldiğini ifade ederek, polis teşkilatının özverili çalışmaları sayesinde halkın güven içinde yaşayabildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, polis teşkilatında açılan münhallerin doldurulması gerektiğini ifade ederek, bu konuya destek verdiğini ve hükümet olarak gerekli hassasiyetin gösterildiğini dile getirdi.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de kabuldeki konuşmasında, yeni görevine atandıktan sonra yaptığı ilk ziyaretin Cumhurbaşkanlığı’na olduğunu belirtti. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak adına, yasalar çerçevesinde gereğinin yapılmaya devam edileceğinin altını çizen Kuni, kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti

TÖRE

Meclis Başkanı Zorlu Töre de yeni Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler’i kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, polis teşkilatının geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yasaların verdiği yetkiyi kullanarak, vatandaşların can, mal ve huzurunu korumak için çalışmaya devem edeceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Kuni ve Beşerler’e yeni görevlerinde başarılar dileyerek, yeni atamalar yapılırken hizmetlerin devamlılığı esasıyla yapıldığını, amacın bayrak yarışını daha ileri götürmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamanın önemine işaret eden Töre, hem iç, hem de dış güvenliğin sağlanması için polis teşkilatına çok büyük görevler düştüğünü vurguladı.

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel de, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve Birinci Yardımcı Ahmet Beşerler'i kabul etti.

Kasım Kuni ve Ahmet Beşerler'in görevini en iyi şekilde yerine getireceğine dair inancını belirten Başbakan Ünal Üstel, "Polis Teşkilatı ülkenin güvenliği vehalkımızın huzur içinde yaşaması için görev icra ederken, bizler de hükümet olarak bu güzide teşkilatımızın eksikliklerinin giderilmesi ve daha güçlü hale gelmesi adına elimizden geleni yaparak, teşkilatımızın yanında olacağız." dedi.