“Polise güvenimiz tam”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü görevine atanan Ali Adalıer’i kabul etti.

Adalıer, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Meclis arasında var olan ilişkileri bundan sonraki süreçte de devam ettirmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

Meclis Başkanı Töre de konuşmasında, yeni görevi nedeniyle Adalıer’i tebrik etti.

Bazı çevreler tarafından polisin bilinçli olarak yıpratılması amacıyla çalışmalar yapıldığını gözlemlediklerini kaydeden Töre, kendilerinin Polis teşkilatına güveninin tam olduğunu ve çok önemli bir görevi icra etmekte olduklarını düşündüklerini söyledi.

