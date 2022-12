Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu

“155 POLİS İMDAT”, “156 NARKOTİK”, “199 İTFAİYE” ve diğer telefon hatları 24 saat kesintisiz hizmette olacak





PGM: “2023 yılının halkımıza, Devletimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz''

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) , halkın yeni yılını kutlarken, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesini sağlamak için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu.



Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “155 POLİS İMDAT”, “156 NARKOTİK”, “199 İTFAİYE” ve diğer telefon hatlarının her zaman olduğu gibi, 24 saat kesintisiz hizmette olacağı da belirtildi.

Açıklamada, “Yeni yıl kutlamaları nedeniyle gerek trafikte, gerekse bulunduğunuz diğer ortamlarda kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için trafik kurallarına mutlaka uyunuz; sizin ve/veya başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananlar ile trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise bildiriniz; alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse alkol almamış bir yakınınızdan yardım talep edin veya taksi hizmetinden faydalanınız; sürat yapmayınız. Süratin yolları değil, kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız; trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Yeni yılda da son durak eviniz olsun; yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız. Kullanılmasının suç olduğunu unutmayınız; suç işleyen kişileri derhal en yakın polis karakoluna bildiriniz; yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu unutmayınız ve bunu kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz” ifadelerine yer verildi.

Halkın polise her zaman yardımcı olacağına inanç belirtilen açıklamada, “Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarının önlenmesinde polis-halk işbirliğine son derece önem veriyoruz” denildi.

Açıklamada, sevincin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen üzücü olayların yaşanmaması temenni edilerek, halkın yeni yılı kutlandı ve 2023 yılının halka, devlete ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulunuldu.