Polis yangınlara karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti

Polis Genel Müdürlüğü, yangın çıkmasını önlemek için alınması gereken bazı önlemlere dikkat çekti.

Polisten yapılan yazılı uyarıda alınması gereken şu önlemlere işaret edildi:

"Gaz ocakları, gaz ile çalışan soba ve şofbenlerin tüp bağlantı hortumlarını yılda birkaç kez sabun köpüğü ile sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış hortumları yenisi ile değiştiriniz. Gaz hortumlarının uzunluğu en fazla 1.5 metre olmalıdır. Ayrıca hortumların her iki ucuna, gaz saatinin çıkış yeri ile soba, şofben veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takınız.

Ev veya iş yerlerinde ısınmak için yaktığınız şömine, odun sobası ve elektrikli sobanın önlerinde veya yakın çevrelerinde yanıcı eşya bulunmamasına dikkat ediniz. Şömine önlerine koruyucu kalkan koymanız olası bir tehlikeyi önleyecektir.

Halı, yastık, perde, yatak ve koltuk gibi kolay alev alabilecek eşyalar ile kurutulacak giysiler, şömine, odun sobası ve elektrikli ısıtıcılardan uzakta olmalıdır.

İş yeri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde, iş yerleri ve evlerinizde, yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yeri ve evinizi yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattına ulaşmaları önemle rica olunur."