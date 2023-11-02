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Polis'ten yol uyarısı

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Polis'ten yol uyarısı
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 Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun eski Askeri Liman ile Kıbrıs Türk Petrolleri arasında kalan kısmının Karpaz istikametindeki yol güzergahının, asfaltlama çalışmasından dolayı araç trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Polis açıklamasına göre, çalışmalar süresince ulaşım, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Gazimağusa istikameti üzerinden tek şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanacak. Açıklamada, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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