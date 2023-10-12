Polis, sağanak yağış nedeniyle sürücüleri uyardı

Polis, sağanak yağış nedeniyle, özellikle Lefkoşa – Girne Anayolu ve Gönyeli bölgesindeki bazı anayollarda görüş mesafesinin azaldığını duyurarak, sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeye çağırdı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama, “Sağanak yağış nedeniyle bazı anayollar üzerinde görüş mesafesi azalmaktadır. Yağışın etkisiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekmekte ve araçlarını yol kenarlarına çeken sürücüler bulunmaktadır. Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, önemle rica olunur” denildi.

