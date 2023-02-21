PMI'dan deprem bölgesine 40 milyon TL'lik destek

Philip Morris International (PMI), sosyal medya hesaplarından, depremden etkilenen bölgelerdeki acil ve orta vadeli ihtiyaçların karşılanması için 2 milyon dolar değerinde bağış fonu oluşturduğunu duyurdu.

Küresel şirketlerden deprem yardımları devam ediyor. PMI, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 11 ilde büyük hasara yol açan deprem felaketinin ardından, afet bölgesindeki acil ve orta vadeli ihtiyaçlara destek olmak için şu aşamada 2 milyon dolar değerinde bağış fonu oluşturdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kaner Şirketler Grubu’nun distribütörü olduğu ve toplam 180 ülkede faaliyet gösteren PMI'ın gönüllü çalışanları tarafından başlatılan kampanya dahilinde bugüne dek oluşturulan destek fonuyla, ilk günden itibaren gıda ve hijyen malzemelerinin bölgeye tedariği sağlandığı belirtildi. Şirket açıklamasına göre bunun yanı sıra bölgedeki depremzedelerin barınması için konteynerler ve 350 tekerlekli sandalye temin ediliyor.





