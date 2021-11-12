“Piyasa acımasızlaştı”

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, ekmek fiyatlarıyla ilgili “Ülkemizde serbest piyasa koşullarının acımasızlaştığını görüyoruz” dedi ve marketlerin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi





Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de 18. Saat programına canlı bağlantı gerçekleştirerek, ekmek fiyatlarına değindi, 'marketlerin fedakarlık yapması gerektiğini' kaydetti.

Telefonla katıldığı programda ekmek fiyatlarının aşağıya çekilebilmesi yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına yönelik soruya Bakan Çavuşoğlu, “İçinde bulunduğumuz sıkıntılar çerçevesinde marketlerin de fedakarlık yapması gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız araştırmalar göre marketlere fırıncılar 3 TL’ye, bakkallara 3.20 TL’ye vermektedir. Dolayısıyla kar marjlarını aşağıya düşürürlerse onlar da bu toplumun yaşamasına destek olmuş olacaklar” diye konuştu.

Ülkemizde serbest piyasa koşullarının acımasızlaştığını görmekte olduklarını da ifade eden Nazım Çavuşoğlu, “Belki bu acımasız serbest piyasa daha sonra bizim de buralarda halk ekmek tipi belediye fırınları kurmak gibi açılımları mecbur kılacaktır bu kar marjları bu seviyelerde devam ederse. Temennim marketlerin rekabetini ekmek üstünden düşürmek yönünde yürütmeleridir” dedi.

Çavuşoğlu, ülkedeki un üreticilerini de zarara sokmadan ne yapılabileceği yönünde bir çalışma içinde olduklarını da söyledi.

Çavuşoğlu, “Dünyada un fiyatları artmakta ve daha da artacağı noktadadır. Dolayısıyla un fiyatlarının üzerinde olan her maliyeti aşağa çekmek için bir çaba sarf edebiliriz. Ancak asıl burada bizim ilk anda tespit ettiğimiz fiyat artışı tüketiciye eriştiği nokta yani market ve bakkal satışlarındaki kar marjıdır tespitimiz. Dolayısıyla onlarla da görüşeceğiz” dedi.

