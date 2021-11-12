banner583
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
12 0
“Denetimler artırılmalı”
“Denetimler artırılmalı”
26 0
 
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
15 0
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
145 0
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
51 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
15 0
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
44 0
banner661
banner726

“Piyasa acımasızlaştı”

banner476

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, ekmek fiyatlarıyla ilgili “Ülkemizde serbest piyasa koşullarının acımasızlaştığını görüyoruz” dedi ve marketlerin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi

banner714
“Piyasa acımasızlaştı”
banner721
 
 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de 18. Saat programına canlı bağlantı gerçekleştirerek, ekmek fiyatlarına değindi, 'marketlerin fedakarlık yapması gerektiğini' kaydetti.
Telefonla katıldığı programda ekmek fiyatlarının aşağıya çekilebilmesi yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına yönelik soruya Bakan Çavuşoğlu, “İçinde bulunduğumuz sıkıntılar çerçevesinde marketlerin de fedakarlık yapması gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız araştırmalar göre marketlere fırıncılar 3 TL’ye, bakkallara 3.20 TL’ye vermektedir. Dolayısıyla kar marjlarını aşağıya düşürürlerse onlar da bu toplumun yaşamasına destek olmuş olacaklar” diye konuştu.
Ülkemizde serbest piyasa koşullarının acımasızlaştığını görmekte olduklarını da ifade eden Nazım Çavuşoğlu, “Belki bu acımasız serbest piyasa daha sonra bizim de buralarda halk ekmek tipi belediye fırınları kurmak gibi açılımları mecbur kılacaktır bu kar marjları bu seviyelerde devam ederse. Temennim marketlerin rekabetini ekmek üstünden düşürmek yönünde yürütmeleridir” dedi.
Çavuşoğlu, ülkedeki un üreticilerini de zarara sokmadan ne yapılabileceği yönünde bir çalışma içinde olduklarını da söyledi.
Çavuşoğlu, “Dünyada un fiyatları artmakta ve daha da artacağı noktadadır. Dolayısıyla un fiyatlarının üzerinde olan her maliyeti aşağa çekmek için bir çaba sarf edebiliriz. Ancak asıl burada bizim ilk anda tespit ettiğimiz fiyat artışı tüketiciye eriştiği nokta yani market ve bakkal satışlarındaki kar marjıdır tespitimiz. Dolayısıyla onlarla da görüşeceğiz” dedi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.