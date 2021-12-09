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Pist hasar gördü, iki uçak inemedi

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Hava koşullarından dolayı havalimanında pistin bir bölümünde hasar meydana geldi, iki uçak iniş yapamadı

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Pist hasar gördü, iki uçak inemedi
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Elverişsiz hava koşullarından dolayı Havalimanı’nda pistin küçük bir bölümünde hasar oluştu. Pist zemininde asfaltın kabuk gibi kalkması nedeniyle dün Türk Hava Yolları'na ait iki uçak inemedi.
İnemeyen uçaklar Antalya'ya yönlendirildi. Uçakların biri daha sonra Havalimanı pistinin farklı yerine inmeyi başardı.
T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava koşulları nedeniyle zarar gören pistin onarıldığını belirtti. 
Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Havalimanı pistinde oluşan küçük hasarın tamir edildiğini ve uçuşların normale döndüğünü açıkladı.


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