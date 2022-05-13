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Pilli bile dert yandı

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Sağlık Bakanı Pilli, uzun soluklu bir hükümet kurulamayışından dert yandı: “Çok şeyler yapmak istiyoruz ama 6 ayın içinde 3-4 tane hükümet oluştu”

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Pilli bile dert yandı
 
 
Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası iş birliğinde düzenlenen törende Sağlık Bakanı Ali Pilli de konuştu.
Pilli, “Pandemi döneminde sorunların daha da derinleştiğinin,  çözülmesi elzem sorunların bulunduğunun farkındayım.  Diyalog ve istişare içinde hareket etmeye hazırız. Bütün sorunlar önümüzdeki günlerde çözeceğiz” dedi.
Pilli, “Çok şeyler yapmak istiyoruz ama 6 ayın içinde 3-4 tane hükümet oluştu” dedi.
Pandemi döneminde hemşirelerin taşınmasında hiçbir sorun olmadığını ifade eden Pilli, taşımacılıkta şu an yaşanan sorunun da çözüleceğini, ek mesailerin Cuma günü ödenmesinin hedeflendiğini belirtti.

 
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