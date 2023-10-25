Pile’de çalışmalar başladı

Yiğitler-Pile yolu konusunda taraflar arasında uzlaşı sağlanmasının ardından bölgede yol yapım çalışmalarına başlanırken, diğer ekipler ise ara bölge içerisinde parselleri ayırmak için yolların çizimini yapıyor

İki taraf arasında Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğuyla varılan uzlaşmanın ardından, Pile bölgesinde dün iki paralel çalışmanın başladığı haber verildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, “Pile: Arsalar ve Yol İçin Çalışmalar Başladı” başlığıyla yer verdiği konuyla ilgili haberinde, iki taraf arasında BM’nin arabuluculuğuyla varılan uzlaşmanın ardından Pile bölgesinde önceki gün iki paralel çalışmanın başladığını, özel bir şirketin “Arçoz” (Yiğitler)-Pile yolunun yapım çalışmalarına başladığını, diğer ekiplerin ise ara bölge içerisinde parselleri ayırmak için yolların çizimine başladığını yazdı.

Pile bölgesindeki çalışmaların önceki günden bu yana UNFICYP kuvvetlerinin de eşliğinde gelişme halinde olduğunu yazan gazete, çalışmaların şimdilik Kıbrıs Türk tarafının direktifiyle özel bir şirket tarafından gerçekleştirildiğini ve bunun Yiğitler'den Pile’ye kadar olan yolu inşa etmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, buna eş zamanlı olarak önceki günden bu yana bölgede ekiplerin de bulunduğunu ve bunların parselleri ayrılması için yolların çizilmesiyle ilgili çalışmalara başladıklarını belirtti.

Çalışmaların önceki günkü ilk gününün bir grup Barış Gücü askerinin eşliğinde anlaşmaya uygun olarak gerçekleştiğini yazan gazete, anlaşmanın çalışma alanlarında ne Türk askeri, ne de KKTC polisinin bulunmamasına atıfta bulunduğunu ifade etti.

Habere göre, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Aleem Siddique ise önceki gün KİPE’ye yaptığı açıklamada BM Barış Gücü askerlerinin bölgede olacaklarını ve devriye yapacaklarını ve durumu yakından izlediklerini söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Pile bölgesindeki çalışmaların önceki gün başlaması dolayısıyla KİPE’ye yaptığı açıklamada, samimi bir siyasi iradeyle varılan uzlaşmanın maddelerinin uygulanması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Letimbiotis Rum kesiminin uzlaşmaya varıldığı günden bu yana, parselasyonun ve yolun asfaltlanmasının başlayabilmesi için hazırlık çalışmalarına başladığını da söyledi.

Pile’nin Rum muhtarı Simos Mitidis ise açıklamasında, Pile bölgesindeki çalışmaların önceki sabah 08.00’de başladığını söyledi.

Şu an gerçekleştirilen çalışmaların neyle ilgili olduğunun sorulması üzerine, bunun fakir ailelere verilecek parsellerin ayrılmasıyla ilgili olduğunu dile getiren Mitidis, yaklaşık 6 ay içerisinde ilk aşamanın uygulanacağına inandığını ifade etti.

Yiğitler-Pile yolu konusunda ise, yol çalışmalarının başladığı konusunda bilgilendirildiğini ifade eden Mitidis, kendisinin şahsen oraya gitmediğini ancak BM’nin kendisini bilgilendirdiğini söyledi.

Bir karışıklık olduğunu ancak insanların şu an daha memnun göründüklerini kaydeden Mitidis, üzerinde mutabık kalınan şeylerin uygulanmasını umduklarını dile getirdi.

Mitidis buna paralel olarak, çalışmaların iki toplumun ilişkilerinin daha da sıkılaşmasına yol açacağını sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise Pile’deki çalışmaların önceki gün başladığına yer verdiği haberinde, Pile’deki geçiş noktasıyla ilgili meselenin hâlâ açıkta olduğunu yazdı.

Gazete, Pile’deki geçiş noktasını kimin kontrol edeceği ve bunu nerede bulunacağına dair kritik meselenin açıkta kaldığını kaydetti.

